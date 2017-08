Casal é preso com arma de fogo, munições e drogas no Alvorada

Casal tinha envolvimento com tráfico na capital-Divulgação

Gabriel Andrade de Sousa, de 22 anos, e a companheira dele, Dainara Cintia de Oliveira Moraes, de 20 anos, foram presos em flagrante por envolvimento com o tráfico de drogas na capital, nesta terça-feira (15).

De acordo com o delegado Danilo Bacarin, titular do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), o casal foi preso na Travessa Alvorada, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. As investigações em torno do caso foram iniciadas após a equipe da unidade policial receber denúncia anônima informando movimentação suspeita de pessoas e possível venda de entorpecentes em uma estância naquela região.

Drogas, munições e armas foram encontrados com o casal

“Quando chegamos ao local indicado constatamos a veracidade da delação. No lugar encontramos o casal. Durante revista apreendemos em posse dos infratores um revólver calibre 38 com numeração suprimida, três munições, uma balança de precisão, 84 trouxinhas de oxi, 28 trouxinhas de pasta base de cocaína, duas porções médias de maconha do tipo skunk, oito tabletes de cocaína, dois tabletes de skunk, quatro pacotes de oxi, dois pacotes de cocaína, um pacote de rejunte e um aparelho celular’’, explicou Bacarin.

Dainara e Gabriel foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, eles serão levados para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

