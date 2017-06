Casal é preso com 200 kg de droga em estacionamento de shopping

O casal foi preso em flagrante com a droga – Laize Minelli

Aproximadamente 200 quilos de entorpecentes, do tipo skank, foram apreendidos por policias militares da Rocam, na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 15h, no estacionamento de um shopping, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A grande apreensão foi realizada após uma denúncia anônima, de que um homem e uma mulher estariam de posse do material ilícito no estacionamento do centro-comercial. O casal foi preso em flagrante. A droga estava dividida em tabletes dentro de um veículo, modelo Ônix, de cor branca e placa NOZ-6282.

Dennis Santos de Seixas, de 27 anos, Karen Regina Vitor Queiroz, de 18 anos, são namorados e foram até o local para entregar o entorpecente e receber o dinheiro.

O homem e a mulher foram levados para o 16° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e prestam depoimento sobre as funções no tráfico de drogas.

Os dois suspeitos prestam depoimentos sobre a origem e destino final da droga

