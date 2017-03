Casal é preso com 160 tabletes de skank na Zona Oeste

O ex-presidiario Anderson de Aguiar Evaristo, 23, e a companheira dele, Flávia Vilaça de Oliveira, 22, foram presos na manhã desta sexta-feira (17), com 160 tabletes de maconha do tipo skank, na avenida Torquato Tapajós, comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste.

De acordo com a Polícia Militar, Anderson comercializava os entorpecentes que pertenciam aos traficantes conhecidos como Anderson “AD” e “Cesão”, que estão presos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Segundo o tenente Aldivan, da Rocam, após os policiais receberem uma denúncia via Whatsapp, informando que havia um veículo modelo gol com entorpecentes, os policiais foram até um posto de gasolina bandeira, onde abordaram Anderson que estava no veículo e, ao fazerem uma busca.

10kg de entorpecentes foram encontrados e o ex-presidiário voltou a ser preso. “Ao ser questionado, o Anderson afirmou que haviam mais drogas na casa dele, e quando nos deslocamos até à residência, a companheira dele estava no local e encontramos a maior parte da droga escondida no forro do banheiro”, relatou o tenente.

Ainda segundo o tenente, Anderson disse em depoimento que os entorpecentes chegaram há uma semana e ele já estava realizando a entrega em alguns bairros da capital, como o Aleixo, Zona Centro-Sul.

A dupla foi levada ao 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ana Sena

EM TEMPO