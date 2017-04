Casal é executado durante madrugada no Tarumã

O casal, identificados como Wendel William Barros Ferreira,25, e Luciana Santos da Silva, 18, foi executado dentro de casa com mais de nove tiros, na madrugada deste domingo (30). O crime aconteceu na rua Novo Paraíso, comunidade São Pedro, bairro Tarumã, na Zona Oeste.

Vizinhos das vítimas, com medo de represálias, informaram apenas que o crime aconteceu por volta de 1h, no momento em que os dois estavam dormindo. Um carro, de placa e modelo não identificados, chegou ao local com dois homens. Na ocasião, apenas um dos supeitos teria descido do veículo para executar o casal.

“Não sabemos o que teria motivado o assassinato. Eles moravam alugado há três meses nessa casa. Eles tinham pouco contato com outros vizinhos. Antes de serem mortos, vi um carro parar na frente da casa, aí um homem saiu do veículo foi até a casa deles, deu mais ou menos sete chutes na porta e quando abriu começou atirar. Teve desespero e gritaria dentro da casa. Depois ficou um silêncio na rua e ninguém quis ver o que tinha acontecido” disse um morador que não revelou o nome.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro (DEHS), Wendell foi atingido por sete tiros e Luciana foi baleada duas vezes. Uma mulher, que também estaria dentro da casa, não identificada, teve algumas perfurações provocada por arma de fogo, mas sobreviveu. A vítima foi encaminhada para o hospital Delphina Aziz, localizado na Zona Norte.

O autor dos disparos ainda segue desconhecido. O caso foi registrado e será investigado pela DEHS.

Gerson Freitas