Casal é espancado e preso ao tentar roubar carro

Kátia Lima Nery dos Santos, 33, e Wilson Valencia de Lima, 29, foram presos, por volta das 15h, desta quinta-feira (29), na avenida Max Teixeira, bairro Manoa, Zona Norte, ao tentar roubar um veículo. No carro, estavam duas crianças, de 2 e 6 anos, além de duas mulheres, de 35 e 18 anos.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos portavam um simulacro (arma de brinquedo), quando ameaçaram as vítimas do carro, modelo Prisma branco e placas NOK 0039, mas acabaram sendo espancados pela população e presos.

Conforme a dona do veículo, que não teve o nome divulgado, ela e as filhas estavam paradas no semáforo, quando o suspeito se aproximou e a ameaçou com a arma. “Ele mandou eu sair do carro e colocou a arma no meu rosto, mas eu não consegui sair. Então, ele conseguiu abrir a porta traseira e entrou no carro ao lado das minhas filhas. Foi um momento de terror, porque elas viram a arma e começaram a gritar”, relatou.

A dona de casa disse ainda que ao percebem que se tratava de uma arma de brinquedo, elas começaram a gritar. A população percebeu o ato e tirou o homem do carro e começou a agredi-lo junto com a companheira dele.

De acordo com o soldado Roberto Alves da Força Tática, os policiais faziam patrulhamento, quando avistaram o espancamento e efetuaram a prisão da dupla. “Eles tentaram roubar o carro, mas no momento em que o suspeito ia conseguir fugir no veículo, acabou sendo preso. O homem apresenta algumas escoriações pelos braços. Já a mulher não apresentou nenhum ferimento”, disse.

O caso foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde eles foram autuados em flagrante por tentativa de roubo.

Ana Sena

Jornal Agora