‘Casal do tráfico’ é preso com munições e quase 5 kg de drogas na Zona Leste 

O caso foi registrado no 9º DIP – Divulgação

O casal Felipe Marques da Silva, 23, e Alessandra Tereza Lopes Machado, 21, foi preso, nesta sexta-feira (23), por policiais militares da Rocam após denúncia anônima sobre o comércio de drogas no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. As prisões contaram com o apoio de PMs da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

De acordo com o capitão Renan Carvalho, da Rocam, uma equipe policial foi até o endereço informado na denúncia, no beco Gomes da rua Boa Vida, onde localizou o casal e as substâncias, que estavam guardadas dentro da residência.

“Dentro do imóvel foram apreendidos 2 kg de maconha, 2 kg de oxi, 500 gramas de cocaína, 273 trouxinhas de oxi, 88 trouxinhas de cocaína, 69 trouxinhas de maconha, oito munições calibre 38, uma munição calibre .40, uma munição 9mm e uma balança de precisão”, informou o capitão.

O casal foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de munições de uso restrito. O caso foi registrado no 9º Distrito Integrado de Polícia, central de flagrantes da região.

Isac Sharlon

EM TEMPO