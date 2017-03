Casal denunciado por comercializar drogas no P10 é preso em flagrante

Aldiney da Silva e Silva, 26, e Maria Aparecida Narciza Pinto, 21, foram presos, em flagrante, com aproximadamente quatro quilos de substâncias entorpecentes, entre cocaína, pasta base de cocaína, oxi e maconha do tipo skunk, além de uma arma calibre 38 com numeração suprimida.

De acordo com o delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, o casal seria responsável por abastecer, com drogas, bares localizados no bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul da capital. Conforme Brasil, as diligências em torno do caso tiveram início há aproximadamente um mês, após o recebimento de denúncias anônimas informando que uma dupla estaria comercializando entorpecentes nas proximidades da Rua 26 do Conjunto Jardim Primavera, bairro Parque Dez de Novembro.

“Montamos campana no local indicado e observamos que Aldiney deixava drogas naquela região, ocupada por bares, pelo menos uma vez na semana. Deixamos para fazer a abordagem quando descobrimos o endereço do rapaz e conseguimos efetuar o flagrante no momento em que ele saía do imóvel para fazer mais uma entrega de entorpecentes, em uma motocicleta utilizada para fins ilícitos”, explicou o delegado.

A autoridade policial disse que o infrator foi interceptado pela equipe do 23º DIP por volta das 13h desta terça-feira (7), em frente à casa onde morava, na Rua Senador Fábio Lucena, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital. Com ele foi encontrada uma arma de fogo calibre 39, com numeração raspada, além de algumas trouxinhas de maconha do tipo skunk.

“No imóvel, durante revista, prendemos a companheira de Aldiney. No local achamos uma porção de drogas sobre a mesa e material para refino e embalo de entorpecentes. Também encontramos uma balança de precisão. Em um dos cômodos da casa identificamos, debaixo da pia, em um buraco coberto por uma tampa de cimento, o restante da droga”, afirmou o delegado, ressaltando ainda que, mais um homem envolvido com o tráfico de drogas na região foi identificado e que as diligências irão continuar, até que ele seja preso.

Na delegacia Aldiney e Maria Aparecida foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Com informações da assessoria