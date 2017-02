Casal de jovens é preso fazendo farra em viatura da Polícia Civil

Por volta das 3h da madrugada deste domingo uma equipe da Polícia Militar prendeu um casal de jovens por desacato e pelo uso indevido de uma viatura descaracterizada da Polícia Civil.

A prisão foi feita depois que policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária receberam uma denúncia de que um homem havia abastecido seu veículo em posto, na Bola da Suframa, e se recusava a pagar o pelo combustível.

O carro estava em pane mecânica, e a viatura da 7ª Cicom chegou a tempo de encontrar Bruno Souza de Oliveira, 24 anos, que alegou não ser habilitado, mas mesmo assim estar conduzindo o veículo de modelo Golf, cor prateada.

A namorada de Bruno, Sabrina da Silva Lira, 18 anos, aparentemente embriagada, recebeu os policiais com palavras de baixo calão e recebeu voz de prisão por desacato.

Depois de prender Sabrina, os policiais descobriram que, na verdade, o veículo se tratava de uma viatura descaracterizada da polícia civil. As placas do carro também haviam sido adulteradas. Ainda não se sabe como a viatura foi parar com os jovens.

Bruno foi preso pelo uso indevido da viatura. Outras duas pessoas que estavam com o casal foram ouvidas e liberadas. O veículo foi aprendido. Os suspeitos e a viatura foram encaminhados até o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foram realizados os precedimentos cabíveis.