Casal de irmãos é preso por tentativa de homicídio

Os irmãos Carmelo Ezequiel do Nascimento Moura, 21 anos, e Deborah Luanna Arcanjo do Nascimento, 26, foram presos na manhã de hoje, acusados de tentarem matar um homem de 42 anos com pauladas e golpes de gargalo de garrafa no Natal do ano passado. prisão aconteceu na rua Severiano Nunes, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

De acordo com as investigações da a policia civil os irmãos estavam em uma festa de confraternização quando o ex-companheiro de uma outra irmã dos suspeitos chegou no local acompanhando da vítima.

A briga teria começado porque Carmelo e Luana souberam que a irmã havia sido agredida pelo ex companheiro. Furiosa, a dupla iniciou as agressões contra os dois homens.

Após as agressões a vítima foi socorrida e levada a uma unidade hospitalar onde recebeu atendimento médico e foi liberada. Os irmãos foram autuados em cumprimento a mandado de prisão por homicídio tentado.

Ana Sena

EM TEMPO