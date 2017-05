Casal de empresários reage a assalto, evita roubo, mas acaba ferido no Mutirão

Na madrugada desta segunda-feira (22) um casal de empresários foi baleado no conjunto Mutirão, bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus, após reagir a uma tentativa de assalto quando saia de casa pra trabalhar.

De acordo com informações da Policia Militar, os dois saiam da garagem de casa dentro do carro no momento que foram abordados por dois homens ainda não identificados, que chegaram a pé e tentaram roubar o veículo.

Ainda de acordo com a PM, o homem reagiu ao assalto e lutou com os criminosos segurando no cano da arma de um deles. Para tentar se proteger e defender o marido, a mulher também brigou. O casal acabou sendo baleado, ambos na mão esquerda. Os suspeitos fugiram a pé, sem levar nada.

Mesmo ferido, o homem conseguiu dirigir até o pronto-socorro. Os dois contaram à equipe médica que iriam para distribuidora onde trabalham, no Educandos, perto da Feira da Panair, informou um policial militar que faz a segurança da unidade de saúde.

O casal deu entrada no Hospital Pronto-socorro João Lucio, na Alameda Cosme Ferreira, Zona Leste, às 5h30. Até a publicação desta matéria o estado de saúde das vítimas não havia sido divulgado.

Daniel Landazuri

EM TEMPO