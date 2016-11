Casal anuncia assalto a taxista durante falsa corrida; vítima foi esfaqueada e levada ao 28 de agosto

Por volta de 16h desta segunda-feira (14), o taxista Raimundo Francisco, que não teve a idade informada, foi assaltado por um casal, na rua Nova Olinda, Petrópolis, Zona Sul da capital. Ele foi esfaqueado no abdômen por um homem ainda não identificado e socorrido por um outro motorista que passava pelo local, que o levou para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Não foram informados os valores e objetos roubados. Os suspeitos conseguiram fugir.

Segundo informações de populares repassadas aos policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher fez parada para o táxi que Raimundo dirigia, solicitando a corrida. Ao entrar no veículo, acompanhada de seu ‘companheiro’, anunciou o assalto.

“Ambos mandaram a vítima sair do carro e ir em direção ao porta-malas. A intenção deles era levar o veículo com a vítima apreendida lá dentro e é provável que tirassem a vida dele posteriormente. O Raimundo travou uma luta corporal com o casal, o homem portando arma branca por pouco não tirou a vida dele”, disse um tenente que não quis se identificar.

Quando a equipe policial chegou, encontrou no local apenas o veículo, modelo Fiat Siena, de placa NOX-5071, bastante sujo de sangue.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO