Casais da construção civil dizem ‘sim’ em casamento coletivo no Clube do Trabalhador, em Manaus

Na noite dessa sexta-feira (28), 20 casais de trabalhadores da construção civil do Amazonas oficializaram sua união em uma cerimônia realizada no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria (Sesi), na Zona Leste de Manaus.

Esta foi a segunda edição do evento, que é uma promoção do Serviço Social da Construção Civil (Seconci), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) e Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintracomec).

Segundo o presidente do Sinduscon-AM, Frank do Carmo Souza, o casamento coletivo é uma das importantes ações de cidadania realizadas junto aos trabalhadores desse setor em Manaus.

“São diversas as atividades gratuitas oferecidas aos funcionários das empresas ligadas à construção civil durante todo o ano. Faz-se importante e necessária a atenção dedicada aos trabalhadores que são peças fundamentais nesse processo”, destacou Souza.

A realização do casamento coletivo contou com o apoio da Federação das Indústrias (Fieam); Instituto Embellezze, entidade responsável pela produção dos cabelos e penteados das noivas; e Hotel Go Inn, que ao final da cerimônia, sorteou dois pacotes de lua de mel aos noivos.

