Casa pega fogo no Eldorado

Uma casa pegou fogo, na tarde desta quinta-feira (26), na rua Peru, número 23, Conjunto Eldorado, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. Segundo os bombeiros, que atendem a ocorrência, não houve registro de vítimas no local. Apenas danos materiais.

A fumaça causada pelas chamas pode ser vista do alto de prédios, em várias áreas da cidade. Segundo a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), uma viatura do órgão foi acionada às 15h19.

De acordo com o tenente Marimar do Corpo de Bombeiros, a moradora foi ao banco e trancou a casa ainda no início da tarde. Quando retornou à residência, ela percebeu a fumaça saindo do quarto e acionou os bombeiros.

Os militares conseguiram confinar o fogo dentro do quarto e da cozinha. O restante da casa não foi atingido. Quatro viaturas foram acionadas, sendo duas de combate ao fogo, uma de apoio e uma de resgate. Os bombeiros utilizaram aproximadamente dois mil litros de água para apagar o incêndio. Ainda não é possível definir qual foi a causa do incêndio.

Manoela Moura

EM TEMPO