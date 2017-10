Casa noturna em Manaus promove especial Pitty e Evanescence neste sábado

Quem é fã das músicas da Pitty e do Evanescence, certamente não vai querer perder o especial em dose dupla que o Sindicato BBQ-Drinks preparou para esse sábado (21). A banda Black Sage será encarregada de tocar os grandes sucessos da cantora baiana e da banda americana.

Os show’s começam ás 22h, com o ‘esquenta’ da banda Ponto 44. A entrada é no valor de R$ 20, a casa está localizada na Rua Maceió, nº 847, no Vieiralves e começa a funcionar a partir das 18h.

No especial Pitty, o repertório da banda Black Sage reúne canções de todos os álbuns da artista, do primeiro de 2003 (Admirável Chip Novo) ao último lançado em 2014 (Setevidas). “Já fizemos esse especial diversas vezes e sempre é um sucesso. Com isso, já sabemos quais músicas dela são as mais pedidas. ‘Memórias’, ‘Pulsos’ e ‘Teto de Vidro’ são exemplos das que não podem faltar”, antecipa a vocalista da banda, Giselle Menezes.

Tendo como influências, o metal progressivo e sinfônico, new metal, hard rock, a banda amazonense formada no início de 2015 tem o Evanescence como uma de suas referências.

Gisele, que se apresenta junto á Antônio Henn (guitarra), Diego Fronner (baixo), Miguel Pinheiro (teclado) e Gabriel Menezes (bateria) também promete hits da banda como “My Heart Is Broken”, “What You Want” e “Lithium” no repertório.

Serviço

O quê: Especial Pitty e Evanescence com Black Sage e pré-show da banda Ponto 44

Quando: 21/10 (sábado)

Quanto: R$ 20 (por pessoa)

Horário: 18h / 22h (show’s)

Onde: O Sindicato BBQ-Drinks – Rua Maceió, nº 847, Vieiralves – Zona Centro-Sul.

Informações: (92) 98408-3013

Com informações da assessoria

