Casa ecológica garante economia na construção

Um novo conceito de construção de moradia pode trazer economia de até 50% em gastos com materiais de edificação. O projeto, que tem como base garrafas PETs, cimento, areia, cacos de vidros e embalagens longa vida, foi desenvolvido por alunos e professores e recebeu premiações nacionais. Os pesquisadores avaliam a possibilidade de implantar o projeto como alternativa para construção de casa populares.

De acordo com o professor e pesquisador do projeto Casa Ecológica, o doutor em climatologia do Centro Universitário Luterano de Manaus (CEULM/Ulbra), Newton Silva de Lima, o projeto de construção tem um perfil de reaproveitamento de materiais que teriam um fim definitivo em aterros sanitários ou lixões.

A finalidade do projeto, segundo Lima, está dentro da política pública de descarte de resíduos sólidos. Uma solução ambiental que foi proposta dentro da unidade de ensino é que os resíduos sólidos fossem reaproveitados em algum tipo de material de construção, no qual a sociedade pudesse ter benefícios.

O primeiro projeto, conforme informou o pesquisador, foi a elaboração de um tijolo com PET, que teve como principal objetivo reduzir a quantidade de materiais plásticos nos igarapés de Manaus. “Isso mostra que a população continua descartando esse material em locais impróprios. Com o projeto, pretendemos reduzir esse quantitativo de lixo nos igarapés”, diz o pesquisador.

Lima explica que o primeiro projeto de tijolo com PET respondeu muito bem ao conforto térmico de isolamento acústico.

O pesquisador afirma que o trabalho teve uma boa aceitação no meio acadêmico sendo publicado na Inglaterra, São Paulo e aqui no Amazonas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), além de participar de várias feiras no Brasil.

Outros estudos

Após a elaboração do protótipo de tijolo de PET, Newton Lima afirma que começou a estudar a possibilidade de descarte de vidro, considerado pelo pesquisador um dos piores rejeites.

Após algumas análises, o professor disse que foi observada a possibilidade de fazer um chão de fábrica para o Distrito Industrial. “Fizemos teste de engenharia e o piso respondeu muito bem. Sendo altamente resistente a trânsito de empilhadeira, de carrinhos com rodas de polímeros e pessoas. Além de ter uma estética bastante bonita, podendo ser colocado em outras construções”, enfatiza o professor.

Para a cobertura da casa, Silva frisa que foram feitos alguns testes e um comparativo entre as telhas de amianto e de alumínio com a embalagem longa vida com desempenho bom durante três anos, sendo adaptado para ter uma durabilidade ainda maior na cobertura da construção.

Henderson Martins

EM TEMPO