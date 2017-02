Casa é atingida por incêndio no Dom Pedro

Uma casa de alvenaria foi tomada por chamas em um sinistro, que ocorreu por volta de 15h30 deste domingo (26), ao lado da pizzaria Ragazzo, na esquina da avenida Pedro Teixeira com a rua Cametá, no conjunto Kíssia, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital amazonense. O local estava fechado e tinha um anúncio de venda.

Ninguém ficou ferido, pois segundo informações cedidas por moradores vizinhos à assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), a casa era ocupada por um morador de rua.

Após vistoria, foi constatado um possível curto circuito na corrente elétrica da casa. As chamas deterioram o forro, telhado e a cozinha da residência.

Uma equipe de bombeiros chegou a tempo no local e evitou a queima total do imóvel. No momento do sinistro, crianças e famílias chegavam e saíam do estabelecimento comercial que fica ao lado e nos fundos da casa, mas ninguém ficou ferido.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO