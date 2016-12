Casa desaba e uma pessoa fica ferida

O desabamento de um casa no início da tarde deste sábado (24) no Beco São José, bairro Compensa 3, Zona Oeste de Manaus, deixou pelo menos uma pessoa ferida. Raimundo Campos Magalhães, 55, foi resgatado com vida e encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste. Até o momento não há informações sobre o número exato de pessoas que estavam no local no momento em que a estrutura desabou.

A Defesa Civil do Município informou que uma equipe está realizando vistorias no local para tentar identificar as possíveis causas do acidente. O órgão adiantou que existem suspeitas de que a construção do imóvel apresentava sinais de irregularidade. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) informou que a única vítima resgatada entre os destroços está com cortes na cabeça e algumas escoriações pelo corpo.

Equipes, que continuam no local fazendo trabalhos de busca a outras vítimas do acidente, contam com apoio de moradores, da área, que estão sensibilizados e dispostos a ajudar. Informações preliminares sobre o estado de saúde de Raimundo revelam indícios de traumatismo craniano.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO