Casa desaba e deixa família desabrigada no Bariri

Uma casa de madeira, localizada na rua Walter Rayol, Comunidade do Bariri, bairro Presidente Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus, desabou em cima de uma segunda casa, no início da noite deste sábado (22), deixando a família desabrigada. De acordo com a filha da proprietária da casa, atingida pelo desabamento, Juliana Oliveira, de 30 anos, não houve feridos.

Leia também: Polícia acaba com ‘festa do tráfico’ no Bariri e leva sete para delegacia

“A casa de cima desabou em cima da casa de minha mãe. Quando ela ouviu o estalo, conseguiu sair antes que ocorresse algo pior. Ela sofreu perda total dos bens, disse Juliana.

A casa está localizada em uma região alagada, em área de risco. A assessoria da Defesa Civil de Manaus confirmou à reportagem, que o desabamento da residência deu-se por deterioração pelo tempo, não havendo vítimas. A família está sendo abrigada por vizinhos e familiares e, na próxima segunda-feira, receberá a visita de uma assistente social da Prefeitura, para avaliar os danos e possível ajuda.

Leia mais:

Incêndio: após tentar matar marido, mulher ateia fogo na própria casa, na Matinha

Homem é encontrado morto e outro ferido em casa abandonada na Matinha

Homem é executado em via pública, no bairro Presidente Vargas