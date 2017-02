Casa de show relembra sucessos da banda Rabo de Vaca

Uma retrospectiva dos sucessos da banda Rabo de Vaca vai agitar o ‘Pé de Serra do Moai’ nesta terça (21). Localizado na avenida do Turismo, no Tarumã, a casa recebe também o Grupo Xotezim e Xandinho (Balanço da Sanfona) em participações especiais.

De acordo com o organizador do evento, Marcelo “Pimpão”, o especial tem tudo para superar as expectativas de público. “Essa banda tem grande aceitação entre os forrozeiros e uma legião de fãs amazonenses. O tempo de carreira credencia-os a fazer um set list completo, passando por todas as fases de sua história”, destacou.

O repertório da noite, além de músicas novas como “Hoje Tem”, “Recalcada”, “Homem é tudo igual”, terá os clássicos “Jogando gelo”, “Eu descobri (carinho e barata)” e “Pare de tocar aí”.

A festa tem início às 21h, com entrada no valor de R$ 30. Com nomes na lista VIP, mulheres terão entrada liberada e homens pagam meia até 00h.

Com informações da assessoria