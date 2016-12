Casa de madeira pega fogo na Praça 14; não houve vítimas

Um incêndio foi registrado, na manhã desta quinta-feira (1º), em uma residência mista – feita com uma parte de alvenaria e outra de madeira – localizada na esquina das ruas Leonardo Malcher com a Duque de Caxias, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus. Segundo os bombeiros, não houve vítimas, apenas danos materiais.

Segundo o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, a parte atingida pelas chamas foi um conjugado, que ficava na parte feita de madeira. A casa é de propriedade de Joselito Alves dos Santos, 54.

De acordo com relatos dos vizinhos, uma pane elétrica no local pode ter causado o incêndio. Ainda conforme o bombeiro, os materiais atingidos pelo sinistro foram geladeira, televisão de 21 polegadas, cilindro de fazer salgado, fogão, parte do botijão, cama e tacho para frituras. A fiação de um condicionador de ar Split do prédio ao lado, também foi afetado.

Portal EM TEMPO