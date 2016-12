Casa de família em Manacapuru vira atração natalina

Há seis anos os moradores do município de Manacapuru (a 68 km de Manaus) aguardam ansiosamente por uma atração muito especial que acontece no mês de dezembro: uma residência totalmente decorada com luzes e enfeites de Natal, localizada no bairro Terra Preta.

A exposição é uma iniciativa do empresário paraibano Alex Rocha, 38, que reside no Amazonas há 21 e faz o trabalho com carinho e dedicação. A casa vai receber os visitantes até o dia 2 de janeiro.

No lugar, há enfeites de todos os tamanhos, tipos e cores, como bolas coloridas e cintilantes, bonecos infláveis, anjos e uma diversidade de Papais Noéis. Claro que há, ainda, itens tradicionais desse período, como a árvore de Natal e o presépio. Alex conta que a inspiração para decorar a casa veio de sua mãe Maria José, no tempo que ele era criança.

“Quando eu era pequeno, a minha mãe, lá na Paraíba ainda, mandava pegar uns galhos e nós montávamos uma árvore de Natal. Tinha algodão, bola de vidro e pisca-pisca. Ela morreu quando eu tinha 11 anos e foi isso que ficou de lembrança. Depois de todos esses anos, quando a situação melhorou, resolvi voltar a fazer aqui”, explicou o empresário.

Os enfeites utilizados unem antiguidade e modernidade, sendo adquiridos ao longo de seis anos. Além disso, a ornamentação ainda inclui mais de 20 mil lâmpadas do tipo LED que ilumina a residência.

Alex conta que a preparação é realizada durante o ano todo e que, em 2016, o investimento foi de R$ 8 mil reais. “Compro enfeites em Manaus e também em São Paulo, além de reaproveitar outros que já tenho. O objetivo é trazer alegria para as crianças que vêm aqui e eu espero, dessa forma, trazer luz para clarear o Natal das pessoas”, falou o paraibano, revelando que os preparativos iniciais começam no mês de outubro.

Trabalho em família

Alex é empresário da área de alimentos e mora há 21 anos no Amazonas. Ele explicou que a organização, que contou com a ajuda da família, durou em torno de 15 dias, até o momento em que as luzes foram acesas oficialmente, no dia 2 de dezembro. “Minha esposa, meus filhos, meu irmão e mais dois funcionários ajudam na arrumação. As crianças adoram esse período”, contou.

Cartinhas e pedidos

O paraibano recebe muitas cartinhas de diferentes pessoas e lugares da cidade com pedidos de ajuda e presentes. Em 2015, o comerciante entregou 200 senhas para crianças de um bairro carente do município. “Ano passado, recebi um monte de cartas e distribui presentes para a criançada. Já este ano, recebi apenas uma cartinha de uma senhora desempregada, que pede roupas e sapatos novos para os três filhos e no natal faço a entrega”.

Admiradores

Alex contou que nas festividades de Natal e Ano Novo, a casa fica aberta para quem deseja conhecer a ornamentação e festejar junto dos seus familiares.

O funcionário do empresário, Marcos André, 42, diz sentir grande felicidade em poder levar a filha, Letícia Paola, 6, para visitar o local e aproveitar para mostrar o verdadeiro significado do Natal. “Já é uma tradição esperar pelos enfeites dessa casa. Gosto de trazer minha filha para ver e ensiná-la sobre o nascimento de Jesus Cristo e que, ainda, devemos pensar no próximo”, falou.

