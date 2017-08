Casa de ex-chefe de campanha de Trump é vasculhada pelo FBI

Agentes do FBI (polícia federal americana) realizaram uma operação de busca numa das casas de Paul Manafort, ex-chefe de campanha de Donald Trump, disse nesta quarta-feira (9) o porta-voz de Manafort.

Jason Maloni informou em um comunicado que os agentes do FBI haviam obtido um mandado de busca para uma das casas de Manafort, mas que não diria quando a operação ocorreu. Segundo o jornal “Washington Post”, ela se deu na manhã de 26 de julho na casa de Manafort em Alexandria, no Estado da Virgínia.

“O sr. Manafort tem consistentemente cooperado com as autoridades policiais e o fez novamente nessa ocasião”, disse Maloni.

Manafort tem sido investigado pelo FBI por seus negócios na Ucrânia e seu trabalho para o ex-presidente do país Viktor Yanukovitch.

O conselheiro especial Robert Mueller também investiga Manafort como parte da apuração sobre a intromissão da Rússia na eleição de 2016.

O ex-chefe de campanha de Trump nega qualquer irregularidade. Ele também tem cooperado com os comitês do Congresso que investigam a interferência na eleição americana. Manafort trabalhou na campanha do atual presidente dos EUA por vários meses.

