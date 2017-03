Casa da Criança pede ajuda para alimentação de abrigados

Prestando assistência há quase 70 anos ao público infantil carente de Manaus, a Casa da Criança está mobilizando a sociedade para que a instituição seja ajudada com alimentos. Atualmente, o local abriga 320 crianças.

A mesma tem a finalidade de amparar crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, os quais em geral são filhos de pais operários de baixa renda, empregadas domesticas, camelôs, servidores públicos e de outros que não podem permanecer durante o dia com suas crianças, visto necessitarem de trabalhar.

A principal deficiência da instituição filantrópica, de acordo com a diretora do local, Irmã Maria da Cruz, gira em torno de alimentos mais caros, como carnes, frango, peixe e leite.

“As pessoas ajudam muito, mas não é suficiente. Fazemos, por exemplo, 20 kg de picadinho por dia. Então, não é fácil conseguir isso”, explicou a diretora, alegando que a ‘crise’ chegou ao local quando deixaram de receber uma quantia do Governo do Estado. “Outras instituições filantrópicas também saíram da lista do benefício. Nós não perdemos o convênio, é que ele contempla agora trabalhos de atenção de média e alta complexidade”, frisa a irmã.

Além das doações, a Casa da Criança também realiza bingos e bazares para levantar fundo para as despesas que, além dos alimentos, inclui contas de água e energia e o pagamento de mais de 30 atendentes, responsáveis pelos pavilhões do local.

Localizada na rua Ramos Ferreira – entre as avenidas Joaquim Nabuco e Getúlio Vargas –, no Centro da cidade, a Casa da Criança atende às necessidades básicas da criança, como educação, saúde, alimentação e lazer.

As doações podem ser feitas in loco ou por meio de depósitos na conta da instituição, conforme os seguintes dados: Agência 0320-4 e C/C: 037032-0. Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (92) 9 9602-9702.

Rosianne Couto

EM TEMPO