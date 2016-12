CAS aprova investimentos de meio bilhão de reais para o PIM

Investimentos de mais de meio bilhão de reais (U$ 145,7 milhões) e a abertura de, pelo menos, 398 empregos do longo dos próximos três anos no Polo Industrial de Manaus (PIM), foram discutidos e aprovados pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS), na manhã desta terça-feira (6). O encontro aconteceu no auditório da autarquia, às 10h.

O CAS encerrou 2016 com um balanço positivo de projetos, investimentos e estimativas de geração de emprego e mão de obra, segundo a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia. O encontro contou com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, e do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB).

“Batemos o recorde de investimentos totais aprovados nesta reunião. São mais de meio bilhão de reais, que vão ajudar no desenvolvimento da indústria e do Amazonas. Em menos de 30 dias, a contar da última reunião, conseguimos mais sete projetos. Isso é um fator muito importante”, disse Rebecca Garcia.

Durante todo o ano, o Conselho de Administração da Suframa realizou seis reuniões ordinárias e contabiliza a aprovação de projetos avaliados em US$ 2.5 bilhões para investimento no PIM. A previsão para geração de empregos é de 3.295 vagas diretas nos primeiros três anos de implantação dos projetos chancelados.

“A Zona Franca é imprescindível para nós. Garante a economia e o equilíbrio ecológico. Mas, precisamos, como tão bem colocou nossa superintendente, de maior investimento em informação de mão-de-obra e inovação tecnológica”, falou o prefeito, também ressaltando a cobrança da ativação plena do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA).

Arthur Neto ainda falou sobre o desenvolvimento através da produção dos biocosméticos.

“O CBA poderia ter nos transformado em uma grande Costa Rica que, mesmo tão pequena, tem produzido tanto com os biocosméticos”, comparou.

Já o ministro disse que tem muito trabalho a ser feito em 2017 e reforça o compromisso em continuar presente nas reuniões do CAS.

Projetos

Entre os projetos aprovados estão: dois voltados para a produção de câmeras de circuitos fechados de TV. A empresa Vision LTDA, por exemplo, vai investir US$ 17.5 milhões e contrata 186 pessoas para produzir as câmeras, os gravadores e sistemas de acesso remoto no PIM. Outra empresa que vai investir na Zona Franca de Manaus é a Werk, com investimento de US$ 13.6 milhões para fabricar produtos de câmera para circuito fechado e gravadores/reprodutores de sinais de áudio de vídeo. A geração é de 68 empregos.

