Cartilha on-line orienta sobre o material escolar

A cartilha que orienta pais e responsáveis sobre os direitos enquanto consumidores de serviços de escolas particulares já está disponível desde ontem (16) em plataforma digital pela Secretaria Executiva de Orientação e Proteção do Consumidor (Procon-AM).

A cartilha é baseada na portaria 01/2016 e trata dos segmentos de material, transporte, mensalidade e matrícula e já pode ser acessado nas páginas oficiais no Facebook do Procon-AM e do Amazonas Social.

De acordo com a titular do Procon-AM, Rosely Fernandes, o material trata de temas que são os principais alvos de reclamações e que, nesta época do ano, tem aumento de até 40%. “Ainda recebemos extensas listas de material escolar, com itens como álcool, material de limpeza, giz, apagador e até galão de água, produtos que são de responsabilidade da instituição de ensino”, disse Rosely.

Segundo ela, os itens permitidos são aqueles estritamente relacionados a causas didáticas, pedagógicas e de uso individual do aluno, não sendo permitida a solicitação de qualquer material de uso coletivo.

Em casos de pais que identifiquem abusos, as reclamações podem ser feitas por meio do telefone 3215-4010, pelo e-mail gabsec.procon@procon.am.gov.br e presencialmente na sede do Procon-AM, na avenida André Araújo, nº 1.500, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Rosely explicou que depois de feita a denúncia, o Procon irá notificar e formalizar processo administrativo contra a instituição e o fornecedor do estabelecimento de ensino, que assinam termo de ajustamento de conduta para que retire da lista o que é indevido e abusivo.

O engenheiro elétrico Irlando Freire, 41, chega a gastar em média R$ 3 mil com o material escolar de dois filhos. Ele já identificou alguns produtos que não são obrigatórios, como palito de picolé, produtos de limpeza e copos, entre outros. “Resolvi não comprar porque achei desnecessário”, disse.

A turismólogo Alessandra Luna, 33, acredita que o reaproveitamento dos livros ajudaria a economizar. “Minha filha caçula poderia reaproveitar o material que sobra do irmão dela mais velho, mas como os professores rabiscam, acaba precisando fazer uma nova compra. Aqueles itens de uso coletivo, ficamos sem saber se foi utilizado de verdade, e aqueles que não são usados não são devolvidos”, reclamou.

Rosely Fernandes detalhou também que a cartilha pode ajudar na economia de gastos dos pais com material. “A pesquisa sempre vai ser a palavra chave para no fim do mês o orçamento não ficar estrangulado, porque há diferenças de material de uma escola para outra, então convém fazer uma pesquisa de preços”, finalizou a titular do Procon-AM.

Orientação

O gerente da Livraria Lira, Erick Lira, revelou que a respeito desses problemas, procura orientar o consumidor para questionar junto à escola a necessidade daquele material que achar desnecessário. Segundo ele, as instituições organizam atividades diferentes no decorrer do ano e precisa de alguns materiais.

“Se pedirem na lista um arco e flecha, se o pai estiver na dúvida, pode perguntar à escola a necessidade daquele item e caso não queira comprar, pode adiar para quando houver o Dia do Índio”, disse.

Joandres Xavier

EM TEMPO