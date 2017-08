Cartilha do Detran-AM conscientiza sobre direitos de PCDs

PCDs podem ganhar até 30% de desconto na compra de um veículo – Fotos: Divulgação

Pessoas com deficiência (PCDs) podem comprar carros com até 30% do valor do veículo abatido de impostos. Essa informação, porém, é desconhecida por parte da população.

Para conscientizar as pessoas com deficiência sobre seus direitos na hora de comprar um carro, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) lançará, nesta terça-feira (1º), uma cartilha especial sobre o assunto. O informativo também detalha as condições e o processo de aquisição de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para portadores de deficiência.

As informações da cartilha sobre o direito à compra de automóveis com benefícios são voltadas para pessoas com deficiência física, visual, mental e com autismo. Essas pessoas possuem isenção de impostos federais e estaduais no ato da compra, conforme a deficiência. O abatimento é dado sobre o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Pessoas com deficiência possuem direitos – Divulgação

Esse direito está resguardado na lei federal nº 8.989, de 1995, atualmente prorrogada pela lei 11.941 de 2009, em seu artigo 77. O diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, afirmou que a cartilha trata de direitos que existem, mas a maioria da população não conhece, principalmente os deficientes. “Há pessoas com doenças que nem sabem que possuem esse direito, como, por exemplo, o cego. Claro que não vai dirigir, alguém fará no lugar, mas tem esse direito, sim”, detalhou.

Segundo Feitoza, há informações sobre quase cem tipos de deficiência que foram detalhadas na cartilha que será distribuída gratuitamente. “Independentemente da forma da compra, o portador de deficiência terá esse direito de economizar até 30% do custo do produto”, completou.

A ação do Detran-AM conta com apoio da Associação de Deficientes Físicos do Estado do Amazonas (Adefa), Associação de Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA-AM), Associação de Deficientes Visuais do Estado do Amazonas (Advam) e Associação dos Surdos de Manaus (Asman).

Para a presidente da Associação de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (AAPPNE), Maria Dias, as informações do Detran-AM vão melhorar as condições de vida do portador de deficiência e de seus familiares. “Às vezes, até os próprios familiares desconhecem os direitos das pessoas com deficiência”, afirmou.

