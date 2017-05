Carteiras de trabalho são ‘esquecidas’ por 79.839 amazonenses

Trabalhadores que estão em busca de um emprego têm ignorado um instrumento importante para ingressar nas empresas do Amazonas, onde 79.839 carteiras de trabalho foram emitidas e ainda aguardam ser “resgatadas”. Os dados são do Ministério do Trabalho e foram divulgados ontem (2).

Segundo o ministério, 5.100.844 Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) estão à espera de seus solicitantes nas superintendências regionais, gerências e agências do Ministério do Trabalho e nos postos de atendimento de instituições conveniadas em todo o Brasil.

O recordista de carteiras não retiradas é o Rio Grande do Sul, com 776.824, seguido pelo Paraná, com 660.894, e Minas Gerais, com 625.208. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro, com 381.190, Goiás, com 327.138, Ceará, com 305.822, e Maranhão, com 259.697. “A carteira não é apenas o registro da história de trabalho do cidadão”, afirmou o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. “É sua memória de trabalho e de vida”, enfatizou ele, ao destacar a importância do documento. Instituída em 1932 como carteira profissional, o documento passou à atual nomenclatura em 1969. “A carteira de trabalho reúne, em suas anotações, relatos de trajetórias individuais que ajudam a contar a história do país”, disse o ministro.

Pressa

Engana-se quem pensa que, entre os motivos que explicam tantas carteiras abandonadas, está a preguiça, o descaso ou o esquecimento. Segundo o coordenador de Identificação e Registro Profissional do Ministério do Trabalho, Francisco Gomes, a principal razão da não retirada das carteiras na rede de atendimento é a pressa.

Guarda

As carteiras não retiradas ficam sob a guarda do Ministério do Trabalho. Apenas aqueles documentos que, por terem sido danificados ou perderam a validade, são incinerados. A CTPS foi instituída pelo decreto nº 21.175, de 21 de março de 1932 e depois regulamentada pelo decreto 22.035, de 29 de outubro de 1932.

