Cartão fidelidade: alternativa para espantar crise atrai clientes em Manaus

Em tempos de crise, vale tudo para não perder o cliente. O que os empresários mais esperam é atrair cada vez mais pessoas aos estabelecimentos comerciais. Para isso, uma das alternativas para fidelização dos clientes é a oferta dos cartões fidelidade.

O especialista em eventos Sandro Paulo, por exemplo, considera que é uma excelente alternativa aguarda o momento em que vai ter a sua recompensa, ao ter seu cartão fidelidade com todos os carimbos de um restaurante de comida japonesa. “Acho legal. Assim, fideliza o cliente. Motiva a voltar lá e consumir”, disse.

O empresário brasiliense Sebastião Saulistiano, viu vários estabelecimentos, em sua cidade natal, adotando a idéia e resolveu implantar em sua loja de bolos. “É uma forma de premiar o cliente pela assiduidade. A gente conquista o cliente pelo paladar e mantém pelo cartão fidelidade. O que a gente não pode é perder o cliente”, disse o empresário.

Casa de bolos

No estabelecimento de Saulistiano, Bolos da Vovó Tereza, o cartão fidelidade funciona da seguinte maneira: a cada dez produtos adquiridos na loja, o cliente ganha um bolo tradicional, uma das especialidades da casa. A pedagoga Cristiane Laurentino, cliente da doceria, chegou ao total de 10 compras e foi buscar seu brinde. “Eu gosto muito de bolos e lá, contemplo minha família com os variados sabores que eles oferecem. Fui lá e já peguei o meu bolo. Acho essa idéia maravilhosa. Pra mim é de extrema utilidade”, afirmou a pedagoga.

Cachaçaria do Dedé e Empório

A Cachaçaria do Dedé e Empório, o cartão fidelidade foi implantado no ano passado e também faz bastante sucesso entre os clientes. Lá, o cliente que alcança 10 consumos acima de R$50 ganha um kit “Jambucana”, que acompanha uma cachaça de Jambu com caneca e camisa personalizada. A ‘Jambucana’ é uma das bebidas mais vendidas do Brasil.

O sócio diretor da Cachaçaria, Rogério Pertiz, contou que, após um levantamento feito pela empresa, foi verificado que a maioria dos clientes vai até o estabelecimento por recomendação. “Nosso atrativo principal é o cardápio, o atendimento. E as pessoas vão lá para seu almoço ou happy hour e sempre recomendam o nosso estabelecimento. O cartão fidelidade é a nossa forma de recompensar e agradecer o cliente pela preferência. O nosso retorno, em relação ao cartão fidelidade, tem sido muito bom”, afirmou Pertiz.

EM TEMPO