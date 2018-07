Campeonato Amazonense de Motocross volta à pista no domingo | Foto: Divulgação

Manaus - Pilotos e máquinas voltam à pista no próximo domingo (22), com a segunda etapa do campeonato amazonense de Motocross.



A temporada da modalidade terá quatro provas, sendo três em Manaus, com a estrutura da prova montada no Tarumã, zona centro-oeste de Manaus, na pista com acesso pela estrada da Vivenda Verde. As baterias começam às 9h.

A quarta prova será no município de Manaquiri, a 128 quilômetros de Manaus.

Temporada com Motocross e Velocross



Durante todo o ano, além das quatro provas de Motocross, haverá quatro provas de Velocross (noturnas).

A primeira prova de Velocross ocorreu em maio (12/5), no campo do buracão do Bairro Nova Esperança.

Cem pilotos

As oito etapas completam o ciclo de provas de 2018, e de onde vai ser possível criar o ranking de pilotos amazonenses e do interior do estado. Para as provas estão confirmados 100 pilotos em nove categorias.

Segundo o promotor do evento, Douglas Amaral, a ideia é, cada vez mais, popularizar o esporte e aumentar a participação de atletas.

“A formação de público também é um de nossos objetivos para este ano. As provas de Velocross Noturno vão movimentar os bairros e criar empatia com o público de Manaus e as provas de motocross vão ocorrer em estrutura que vão garantir pegas emocionantes”, afirmou Douglas.

Segurança e conforto

A segurança do público e pilotos também é item primordial nas etapas. Uma ambulância, com equipe completa, vai estar nos locais de competição. Além disso, para quem for assistir às etapas no tarumã, vai dispor de praça de alimentação.

Experiência sobre duas rodas

Os melhores pilotos do Amazonas já estão confirmados para os “pegas”, a cada nova bateria. Entre eles, estão os campeões da temporada de 2017, #99 Cesár Filho (kids), #25 José Junior (nacional C), #52 Italo Brício (nacional B), #72 Roberto Vinicius (Intermediaria), # 45 Saulo Garcia (master ), #1 Kurt Rocha (nacional A) e #21 Carlos Lopes (VX1 importadas).​

Novas categorias

Entre as novas categorias a serem disputadas estão 50 cilindradas (3 a 9 anos), 65 cilindradas (6 a 12 anos), 200 cc (14 anos em diante), Honda CRF 230 C (14 anos em diante, nível Iniciante), Honda CRF 230 B (14 anos em diante, nível Intermediário), Honda CRF 230 A (14 anos em diante, nível Profissional), Honda CRF 230 MX3 (a partir de 35 anos/Veteranos), MX IMPORTADAS (14 anos em diante nível profissional.

Etapas Velocross (provas noturnas)

12/5 – 1a. Etapa (Já realizada)

25/8 – 2a. Etapa

23/9 - 3a. Etapa

17/11 – 4a. Etapa

Etapas Motocross

17/6 – 1a. Etapa (realizada)

22/7 – 2a. Etapa

28/10 – 3a. Etapa (Manaquiri)

16/12 – 4a. Etapa

