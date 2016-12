Carro tomba após invadir parada de ônibus em Manaus

Um carro, modelo Honda City, de cor branca, placa PHG-7112, invadiu uma parada de ônibus e acabou tombando em seguida, na manhã desta sexta-feira (30). O acidente ocorreu na avenida Torquato Tapajós, em frente ao conjunto Dom Bosco, na Zona Norte de Manaus. Ninguém ficou ferido.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foi acionado para atender a ocorrência, mas quando a equipe chegou ao local, o veículo já havia sido retirado.

Populares informaram, aos agentes de trânsito, que o carro invadiu a parada e tombou na via pública. Duas pessoas estavam no veículo, porém nenhuma ficou ferida. O motorista e a passageira saíram ilesos e acionaram um guincho particular.

As pessoas que estava na parada também não se feriram. Elas relataram que tomaram um susto com a aproximação do veículo, mas conseguiram correr. Ainda conforme o relato da população, o próprio condutor desvirou o carro antes da chegada do guincho.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO