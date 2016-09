Carro roubado cai em barranco durante fuga de bandidos, no Jorge Teixeira

Um veículo modelo Gran Siena Azul, de placa PHA 9446, roubado durante a noite, caiu em um barranco na rua Da Mina, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, durante a madrugada desta quarta-feira (21). O fato correu durante perseguição realizada por policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O carro, de propriedade de Paula Figueiredo, 34, foi roubado por três homens, porém, as circunstâncias do crime não foram informadas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para busca, salvamento e resgate em altura. O local onde o carro caiu após os infratores perderem o controle do veículo tem, aproximadamente, 30 metros de altura.

De acordo com informações do CBMAM, uma viatura esteve no local para dar apoio ao Grupamento de Busca e Salvamento (GBS), onde homens fizeram a descida de rapel até onde estava o veículo.

Não houve vítimas. Os três infratores fugiram do local antes de serem identificados.

Por equipe EM TEMPO online