Um carro modelo Pálio de cor branca pegou fogo na manhã desta sexta-feira (8), na Avenida Santa Etelvina, bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. As altas chamas que se formaram após o incêndio, assustou as pessoas que passavam pelo local. Ainda não há informações de como as chamas se iniciaram.

Uma equipe do corpo de bombeiro foi acionada para controlar o fogo. Até o momento não há registro de pessoas feridas local. O trânsito na área não foi interditado. O veículo estava parado do lado direito da via sentido bairro, atrás de uma fábrica de motocicletas.

Segundo o corpo de bombeiros o fogo se alastrou e tomou conta da parte dianteira do carro. O veículo teve perda total.

EM TEMPO