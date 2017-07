Carro invade preferencial, bate em viatura e deixa duas pessoas feridas na Cidade de Deus

Após acidente duas pessoas ficaram feridas -Divulgação

Uma viatura da Polícia Civil (PC) capotou, na manhã desta sexta-feira (21), após ser atingida por um carro, de modelo Onix, que invadiu a pista preferencial, na Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Carro ônix envolvido em acidente com viatura

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a viatura bateu no meio fio da via antes de capotar. Duas pessoas, cujas identidades não foram reveladas, ficaram feridas.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas a um hospital. Um homem, envolvido no acidente, permanece na unidade hospitalar, com estado de saúde estável.

Carro da Policia ficou destruído após acidente -Foto: Divulgação

