Carro invade comércio após colisão em cruzamento do São Jorge e uma pessoa fica ferida

Um acidente de trânsito ocorreu na tarde desta sexta-feira (11), por volta das 14h, entre as ruas Brasil e Cunha Melo, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Dois veículos colidiram e um deles foi parar dentro de um comércio, localizado no cruzamento das vias públicas. O dono do estabelecimento ficou levemente ferido.

De acordo com testemunhas, o carro, modelo Gol, placa OAA-8706, trafegava na rua Brasil, quando o outro veículo, modelo Montana, placa OAC-9716, subiu em alta velocidade a rua Cunha Melo e não conseguiu desviar a tempo. Após baterem de frente, um dos carros desgovernado invadiu a calçada e foi parar no lanche. Luiz Cláudio, 29, que mora nas redondezas, testemunhou a situação e explicou que não é a primeira vez que acontece esse tipo de acidente no local.

“Toda vez acontece algo aqui. Ninguém para nesse cruzamento, os motoristas passam direto. Ninguém se manifesta, não colocam sinalização aqui e, por isso, sempre acontece alguma coisa. Vai ter que matar alguém para virem aqui resolver”, reclamou o morador.

O motorista do Gol, que não quis se identificar, reclamou que o outro condutor estava em alta velocidade. “Era para eu ter morrido e todo mundo viu a velocidade que ele veio. Ele acha que é rua principal para dirigir desse jeito. Só Deus que me ajudou. Eu vinha devagarzinho e ainda tentei frear”, relatou.

O aposentado Edmilson Souza Moreira, 69, que dirigia o Montana, se defendeu dizendo que já tinha passado da esquina. “Eu já tinha passado, ele que entrou aqui no cruzamento. Não deu tempo de fazer nada e bateu na traseira do meu carro”, disse.

O dono do estabelecimento, Alessandro Silva dos Santos, 33, estava dentro do comércio quando o carro perdeu o controle após a batida e invadiu o local. A frente ficou destruída

“ A gente sempre solicita uma fiscalização para esse cruzamento e nunca vem. Tá aí o que aconteceu, agora é correr atrás do prejuízo”, informou.

Alessandro sofreu ferimentos leves na perna. Ele recusou atendimento médico e explicou que vai cuidar do machucado em casa.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO