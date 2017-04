Carro cai em igarapé da avenida Brasil

Um carro, modelo Saveiro, de cor vermelha e placas JWO-5351, caiu no igarapé da avenida Brasil, nas proximidades do Centro de Convivência Madalena Arce Daou, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste Manaus, nesta sexta-feira (21). O veículo está desaparecido.

O carro estava sendo conduzido pelo diretor de eventos do Garantido, Rivaldo Pereira. Além dele, outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também estava no veículo. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o filho de Rivaldo, o autônomo Rogério de Jesus, 35, o pai e um dançarino de boi estavam voltando de um evento no Cassam, quando Rivaldo perdeu o controle e caiu dentro do igarapé. Chovia forte no momento do acidente.

“Ele disse que foi muito rápido, que quando percebeu já estava na água. Graças à Deus eles não ficaram feridos. Agora estamos procurando o carro, mas até agora nada”, contou Rogério.

Segundo o autônomo, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas como não teve vítima eles não atenderam a ocorrência.

Desde às 13h um homem está fazendo as buscas dentro do igarapé para tentar encontrar o veículo.

Vários curiosos estão na margem do igarapé. Os motoristas que passam pelo local param os veículos para verem o que está acontecendo e acabam deixando o trânsito congestionado na área.

Mara Magalhães

EM TEMPO