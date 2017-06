Carro fica destruído em incêndio no ‘Garajão’

Um incêndio no quarto andar do Edifício Garagem, mais conhecido como “Garajão”, foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), na tarde desta quarta-feira (7).

De acordo com a assessoria da corporação, um veículo, modelo EcoSport, de placa JXP-6891, pegou fogo e ficou totalmente destruído. A fumaça preta era visível em várias partes da área central da capital amazonense.

Equipes de bombeiros foram deslocadas para o local e, às 16h24, a assessoria informou que o incêndio estava controlado.

Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse para o restante do prédio – Divulgação/Bombeiros

De acordo com o tenente M. Costa, do Corpo de Bombeiros, o primeiro carro da instituição chegou ao local logo após o início das chamas. “Enviamos quatro viaturas até o prédio, sendo que a primeira chegou ao local cinco minutos após o chamado”, esclareceu.

