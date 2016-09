Um carro modelo Clio Sedan, de placa não informada, pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (27), por volta de 12h30, na avenida Coronel Teixeira, em frente ao varejão da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Uma viatura do corpo de Bombeiros foi enviada para local da ocorrência. Até o momento, não há informações sobre vítimas ou as causas do sinistro.

Mais informações em instantes.