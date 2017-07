Carro é roubado no São Geraldo por assaltantes armados

O suspeito estava armado com um revolver – Divulgação

Assaltos de carros em Manaus vem ocorrendo com mais frequência. O que mais preocupa é que a cada dia os criminosos estão mais violentos. Na noite do último sábado (15), dois homens a pé, roubaram um carro modelo Fiat Uno, de placa PHK-8419, no bairro São Geraldo, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Leia também: Carro roubado cai em barranco durante fuga de bandidos, no Jorge Teixeira

De acordo com a irmã do proprietário do carro, Claudia Benicio, a vítima estacionou o veículo e no momento que estava ajeitando o retrovisor, o suspeito chegou, armando com um revolver, e anunciou o assalto. Na ação, o criminoso apontou a arma na direção da cabeça do motorista e exigiu que entregasse a chave do carro. Outros suspeitos estavam em outro carro.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), que investigará o caso. Quem tiver informações que leve ao paradeiro do carro pode ligar para os números (92) 99509-8329 ou (92)9213-7882 falar com Eronilde ou Claudia.

EM TEMPO

Leia mais:

PM é baleado e tem carro roubado no Nova Cidade

Motorista ‘embriagado’ e em carro roubado quase atropela PMs e socorristas

Ex-presidiário é capturado após tentar vender carro roubado por R$ 500 na Zona Oeste