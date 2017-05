Carro é baleado e contabilista executado com 10 tiros na Recife

O contabilista José Roger Chaves da Silva, de 31 anos, foi morto com 11 tiros na noite deste domingo (28), na avenida Mário Ypiranga, antiga Recife, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. De acordo com Polícia Civil, o crime ocorreu volta das 21h30.

A namorada da vítima, que não teve o nome divulgado e estava com José no momento do crime, informou para a equipe de investigação que o casal voltava para casa, vindo de um culto numa igreja evangélica, quando foi abordado pelos suspeitos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, três homens encapuzados se aproximaram do veículo da vítima quando ele tentava sair do local onde estava estacionado. Os suspeito fizeram diversos disparos no veículo, 10 atingiram as costas e um atingiu a cabeça do contabilista.

Por pouco não foram atingidas a namorada de José e uma criança de 8 anos que estava no banco traseiro do carro. Os suspeitos fugiram em um veículo modelo HB 20, de cor vermelha e placas não identificadas.

Os familiares da vítima não foram encontrados para comentar o caso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO