Carro desgovernado invade loja de móveis no Vieiralves

Uma pessoa, que estava dirigindo um veículo modelo Cruze, de cor branco e placas PHC-8583, perdeu o controle da direção e invadiu uma loja de design de móveis, situada na rua Pará, Conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (4).

Segundo o gerente da loja, que preferiu não ser identificado, o acidente de trânsito foi uma fatalidade.

“O motorista perdeu o controle do carro e acabou entrando com o veículo na loja. Isso ocorreu por volta das 17h40 e ainda haviam clientes e funcionários na loja. Felizmente, ninguém ficou ferido”, relatou.

Ainda de acordo com o funcionário, o condutor do veículo, que não teve a identidade e nem o sexo revelados, ficou em estado de choque após a colisão.

Na ocasião, o veículo subiu a calçada da via, invadiu o espaço destinado ao estacionamento de clientes e entrou cerca de 3 metros para dentro da loja. O veículo quebrou uma das portas de vidro do imóvel.

No início da noite ainda era visível estilhaços de vidros e os funcionários da loja trabalhando na limpeza do local. Até às 20h de hoje, o carro continuava na área interna do estabelecimento.

Isac Sharlon

EM TEMPO