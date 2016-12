Carro desgovernado derruba poste e capota na Torquato Tapajós

Um homem perdeu o controle do veículo que dirigia, modelo Corsa Sedan Classic, cor cinza e placa PHH-5347, colidiu com um poste do canteiro central da avenida Torquato Tapajós e acabou capotando. O acidente ocorreu por volta de 3h30 deste sábado (10), em frente da concessionária Pedragon, na Zona Centro-Oeste.

Testemunhas informaram que o motorista, identificado com Ricardo Alves de Carvalho Filho, 24, seguia no sentido bairro-centro, quando perdeu o controle do veículo e bateu em alta velocidade em um poste. O veículo capotou duas vezes e ficou totalmente destruído. No momento do acidente, o airbag do carro disparou e ele saiu ileso.

Uma das vias da avenida foi fechada e policiais militares ajudaram na organização do tráfego de veículos no local.

O poste de iluminação pública ficou destruído com a colisão e acabou caindo na via pública. Segundo testemunhas, nenhum outro veículo se envolveu no acidente. Uma equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas, que transitava próximo ao local do acidente, acionou a 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A concessionária deve pedir ressarcimento do prejuízo ao condutor do Corsa. Familiares do motorista estiveram no local para negociação.

Segundo a polícia, não foi constatado embriaguez do motorista. Ricardo foi removido por um conhecido ao Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro Sul da capital. Segundo testemunhas, que não quiseram se identificar, o Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas não realizou o socorro por decisão da família.

Populares informaram que uma mulher estava no carro junto com Ricardo no momento do acidente, mas essa informação não foi confirmada pelos policiais. A reportagem entrou em contato com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), que informou que uma equipe chegou a ser encaminhada ao local, mas o veículo já estava sendo removido por um guincho particular. O condutor não foi encontrado e, portanto, o caso não foi registrado pelo órgão.

João Paulo Oliveira

Portal Em Tempo