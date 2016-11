Carro desgovernado colide com motocicleta e derruba poste na avenida Maceió

Um veículo, modelo Corola, de cor prata e placa NOS-1196, conduzido por Nivea Tavares Pinto, colidiu com uma motocicleta, de marca Honda, modelo CG Titan e placa PHK-3268, na tarde desta terça-feira (8). Depois da colisão, o carro perdeu o controle e foi parar no meio fio. Um poste de iluminação pública acabou caindo na avenida Maceió, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul.

O acidente ocorreu em frente a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O trânsito nos dois sentidos da via ficou paralisado. Testemunharam informaram que um garoto de cinco anos de idade estava no carro junto com Nivea no momento do acidente. Ele teria sido socorrido com pequenas escoriações.

A motocicleta era conduzida por Radson Ferreira, que foi lançado ao chão após a batida. Maria Augustinho estava na garupa e também caiu na via pública. Todos os envolvidos sofreram ferimentos leves.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) organizaram o tráfego de veículo no local. A colisão ocasionou engarrafamento de um quilômetro.

Um vigilante da Semsa, que não quis se identificar, informou que a motorista não conseguiu frear e ultrapassou o sinal fechado em alta velocidade. Ela trafegava no sentido Centro-bairro e acabou colidindo com a motocicleta. Após a colisão, o carro desgovernado subiu o meio fio e derrubou o poste de iluminação pública. O veículo parou 30 metros após o local da batida.

Uma equipe da Amazonas Distribuição de Energia foi acionada para verificar o abastecimento de energia na região. Os envolvidos no acidente foram recolhidos para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com exceção do motociclista que recebeu primeiros socorros no local e recusou a remoção para unidade de saúde.

João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO