Carro de luxo pega fogo na Ponta Negra

Um carro de luxo, modelo Land Rover, de cor vinho e placas THH-5897, pegou fogo na noite desta quinta-feira (27), na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

O trânsito na área ficou congestionado, já que os carros foram proibidos de passar na via (sentido centro-bairro), devido ao perigo de explosões. O veículo está estacionado do lado esquerdo da via, próximo de um supermercado. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) foram acionados.

A polícia não soube informar qual foi a causa do incidente. A pessoa que dirigia o carro, que não teve o nome revelado, parou o veículo assim que percebeu a fumaça. Ninguém ficou ferido.

Segundo o condutor, o carro havia saido de uma revisão na concessionária. O veículo teve praticamente perda total, sobrando apenas o porta-malas e os pneus traseiros.

O fogo se alastrou e tomou conta da parte dianteira do carro. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), que informou que uma equipe foi enviado ao local para conter as chamas.

EM TEMPO