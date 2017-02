Carro criado por alunos da UEA é testado nesta quarta

Acadêmicos de Engenharia da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA) realizam, às 14h da próxima quarta-feira (15), um teste do carro off-roand ‘Hércules’ que participará da

O teste será realizado na Escola Superior de Tecnologia (EST), localizada na avenida Darcy Vargas, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. A competição reunirá acadêmicos de 83 universidades e ocorrerá entre os dias 9 e 12 de março, em São José dos Campos – SP.

Carros

Os veículos Baja SAE são protótipos de estrutura tubular em aço, monopostos, para uso fora de estrada, com quatro ou mais rodas e motor padrão de 10 HP, que devem ser capazes de transportar pilotos com até 1,90 m de altura, pesando até 113,4 kg.

Os sistemas de suspensão, transmissão e freios, assim como o próprio chassi, são projetados e construídos pelas equipes, que têm, ainda, a tarefa de buscar patrocínio para viabilizar o projeto.

Baja

O programa Baja SAE BRASIL é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que oferece a chance de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua preparação para o mercado de trabalho.

Ao participar do programa Baja SAE, o aluno se envolve com um caso real de desenvolvimento de um veículo off-road, desde sua concepção, projeto detalhado, construção e testes. E o mais estimulante é que as equipes vencedoras são convidadas a participar da competição internacional, nos Estados Unidos.

Com informações da assessoria