Carro com três pessoas capota no Distrito Industrial

Na tarde desta sexta-feira (14), três pessoas, incluindo uma criança de dois anos, ficaram levemente feridas depois que o condutor de um carro modelo Pálio, de cor prata, perdeu o controle do veículo e capotou na Rodovia BR-319, ainda no trecho do Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

O condutor do veículo, um jovem de 19 anos, contou a polícia que não conseguiu controlar o carro depois que passou por uma poça de água, acabou atingindo um outro veículo que vinha na mão oposta da avenida e capotou.

Policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência, ajudaram a socorrer as vítimas e sinalizaram a via para evitar outros acidentes.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e atendeu as vítimas do acidente, mas não houve necessidade de remover ninguém para unidades médicas.

EM TEMPO