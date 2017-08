Carro com três pessoas capota na AM-070; duas foram arremessadas com o impacto da colisão

As vítimas foram levadas para o JHPS João Lúcio

Um veículo modelo Ford Ranger, de cor prata e placas não identificadas, capotou, na noite desta quarta-feira (2), por volta das 21h, no quilômetro 27 da rodovia Manuel Urbano (AM-070). Três pessoas estavam no veículo, sendo que duas delas foram arremessadas com o impacto da colisão.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), duas mulheres, sendo uma de 19 anos e outra de 26 anos, foram socorridas inconsciente. Um homem de 40 anos, que dirigia o veículo, estava consciente.

O CBM-AM confirmou que as duas vítimas foram socorridas em estado grave e o corpo foi localizado distante alguns metros do veículo, na mata que fica no acostamento da via.

Todas as três pessoas foram conduzidas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, Zona Leste.

Isac Sharlon

