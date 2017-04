Carro com quatro pessoas atropela pedestre, capota e cai em igarapé

Na manhã deste domingo (2), um carro com quatro pessoas capotou perto da ponte da rua Liberdade, e caiu no Igarapé do passarinho, localizado no bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Um pedestre que foi atropelado também caiu da água.

Segundo informações de testemunhas, o motorista, identificado como Vicente Nogueira Neto, perdeu o controle do carro, modelo Celta de cor prata, e acabou atingindo o pedestre João Maques da Costa Cunha. Depois disso o veículo capotou no barranco e acabou caindo no Igarapé do Passarinho.

Policiais Militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), encaminharam o motorista, que sofreu lesões superficiais, até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Eliameme Rodrigues Mady, no Galileia. Depois de ser atendido ele será conduzido ao 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos necessários, incluindo o teste do bafômetro. A polícia destacou que, caso seja comprovado que Vicente estava bêbado, ele irá ser autuado em flagrante e permanecerá preso.

A PM ainda informou que o pedestre João Marcos e as outras pessoas que estavam no carro, identificadas como Leandro Monteiro de Souza, Michele de Oliveira Santos e Shirley Marques Xavier, provavelmente serão conduzidos ao Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste. As vítimas tiveram apenas escoriações. A suspeita é que o grupo vinha de uma casa de shows.

O pedestre, João Marques da Costa Pinto, teve apenas ferimentos leves e reclamou de dores na coluna. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como as outras vítimas. A polícia informou que João estava a caminho de um grupo de oração no momento do acidente.

Manoela Moura com informações de Daniel Landazuri

EM TEMPO