Carro com 4 pessoas cai em barranco após desviar de buraco na AM-010; uma vítima está em estado grave

Um veículo com quatro pessoas caiu em um barranco e deixou uma vítima ferida na manhã desta quinta-feira (1º). O acidente de trânsito ocorreu no quilômetro 130 da rodovia AM-010, no município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus).

Segundo o soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Denis Wilson, o motorista do carro, modelo HB20, perdeu a direção ao desviar de um buraco. “O veículo desceu o barranco e bateu de frente com o solo”, relatou.

Ainda conforme o bombeiro, Marcélia Chaves Maia, 46, teve ferimentos graves e foi encaminhada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), primeiramente, para uma unidade de saúde do município. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto na capital amazonense. Marcélia teve um politrauma e precisa de cuidados especiais.

O resgate foi feito após um bombeiro passar no local e informar o CBMAM. As outras pessoas que estavam no veículo não sofreram ferimentos e foram liberadas.

Portal EM TEMPO