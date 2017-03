Carro capota na Zona Leste de Manaus

Um carro capotou na noite desta terça-feira (14), por volta das 21h, na avenida Grande Circular, bairro São José, Zona Leste de Manaus. De acordo com informações da polícia, o veículo modelo Fox estaria trafegando em alta velocidade quando atingiu um outra carro, modelo Siena, e não conseguiu evitar a colisão.

O acidente aconteceu próxima a uma base do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). Na ocasião, uma vítima, possivelmente do sexo masculino, que estava no veículo que capotou, foi retirada das ferragens por bombeiros. Não há confirmação sobre a gravidade dos ferimos e o estado de saúde da vítima.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito compareceu ao local para orientar os condutores que passaram próximo ao local.

A vítima foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital.

A reportagem teve acesso a um vídeo onde, segundo testemunhas, o Fox teria batido no para-choque traseiro do Siena e, com isso, o condutor perdeu o controle da direção e não conseguiu evitar o capotamento.