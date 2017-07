Carro capota na Torquato Tapajós, destrói banca de frutas e deixa prejuízo de R$ 10 mil

Testemunhas contaram que o Honda Civic estava em alta velocidade, perdeu o controle e bateu em dois carros estacionados | Janailton Falcão

Dois homens, identificadas até o momento como Sulaima e Ancelmo, ficaram feridos após o carro onde eles estavam, um Honda Civic, capotar e bater contra outros dois veículos que estavam estacionados. O acidente aconteceu por volta das 21h desta quarta-feira (20), na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus

A batida fez os carros invadirem uma banca de frutas. Não houve vítimas fatais, mas feridos foram encaminhados para o Hospital João Lúcio e, segundo a Polícia Militar, já receberam alta médica.

“Testemunhas relataram que o Honda Civic trafegava em alta velocidade, perdeu o controle e colidiu. A perícia esteve no local e deve apurar as causas do acidente”, contou um Policial Militar da 20ª Cicom.

Ainda segundo o policial, a proprietária da banca ficou levemente ferida, mas não chegou receber atendimento médico.

“A feirante estima um prejuízo de R$ 10 mil entre materiais e frutas que foram perdidas. Ainda segundo ela, é a segunda vez que ela passa por uma situação dessas”, disse o PM.

